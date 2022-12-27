أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

ترصد جريدة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 7:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 7:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 7:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.80 بحلول الساعة 7:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 7:14 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.015 بحلول الساعة 7:15 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 7:14 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 7:16 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 24.6700 جنيه للشراء، مقابل 24.7456 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 26.2168 جنيه للشراء، مقابل 26.3045 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 29.7940 جنيه للشراء، مقابل 29.8976 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو 26.4700 جنيه للشراء، مقابل 26.5738 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 18.5391 جنيه للشراء، مقابل 18.5973 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 3.5428 جنيه للشراء، مقابل 3.5544 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت الاسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 6.5577 جنيه للشراء، مقابل 6.5795 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 80.5025 جنيه للشراء، 80.7754 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 6.7166 جنيه للشراء ، مقابل 6.7390 جنيه للبيع.