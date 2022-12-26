أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرون من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:57 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 8:59 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 8:59 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.81 بحلول الساعة 8:59 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 9:01 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.015 بحلول الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.095 بحلول الساعة 9:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 8:59 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 26-12-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 24.64 جنيه، والبيع 24.69 جنيه

اليورو شراء 26.1307 جنيه، والبيع 26.2553 جنيه

الجنيه الاسترليني شراء 29.6813 جنيه، والبيع 29.8206 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 18.0977 جنيه، والبيع 18.1704 جنيه.

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 3.5138 جنيه، والبيع 3.5301 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 2.4923 جنيه، والبيع 2.5056 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.3398 جنيه، والبيع 2.3496 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 26.3755 جنيه، والبيع 26.463 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 18.5486 جنيه، والبيع 18.6579 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 16.4743 جنيه، والبيع 16.5941 جنيه.