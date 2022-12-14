أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:27 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 7:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.24 أمام الدولار بحلول الساعة 7:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 7:28 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج 0.13 بحلول الساعة 7:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 7:28 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 6:30 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 حلول الساعة 7:29 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 7:31صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات اليوم:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 25.92 جنيه للشراء، و26.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 30.25 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 26.26 جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 80.09 جنيه للشراء، و80.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 6.70 جنيه للشراء، و6.72 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 17.89 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 3.52 جنيه للشراء، و3.53 جنيه للبيع.