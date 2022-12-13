أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 6:39 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 6:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 6:42 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 6:41 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 6:41 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 6:43 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 6:16 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 حلول الساعة 6:43 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 6:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيهه المصري اليوم الثلاثاء الموافق الـ13 من ديسمبر 2022، وفقا لأسعار البنك المركزي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي شراء 24.54 جنيه، والبيع 24.59 جنيه.

اليورو شراء 25.7842 جنيه، والبيع 25.9154 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 29.9707 جنيه، والبيع 30.1646 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 17.9465 جنيه، والبيع 18.0345 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 3.4666 جنيه، والبيع 3.4835 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 2.4459 جنيه، والبيع 2.4616 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.3666 جنيه، والبيع 2.3828 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 26.1984 جنيه، والبيع 26.3417 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 17.8954 جنيه، والبيع 18.012 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 16.5841 جنيه، والبيع 16.7163 جنيه.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية كالتالي:

سجل الدينار الكويتي للشراء 77.3449 جنيه و 80.1369 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 6.5244 جنيه و 6.5408 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 6.6854 جنيه و 6.695 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 63.4109 جنيه و 65.2255 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 62.2843 جنيه و 63.8701 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 6.2923 جنيه و 6.7039 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 34.1307 جنيه و 34.6631 جنيه للبيع.