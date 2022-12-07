أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.05 مقابل الدولار، بحلول الساعة 6:51 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 6:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 6:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.50 بحلول الساعة 6:51 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 6:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 6:53 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 6:53 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 6:54 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 6:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيهه المصري اليوم الأربعاء، وفقا لأسعار البنوك والشركات الصرافة المحلية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.66 جنيه للبيع، و24.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.93 جنيه للبيع، و25.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 30.12 جنيه للبيع، و30.01 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.56 جنيه للبيع، و6.53 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 80.42 جنيه للبيع، و80.05 جنيه للشراء.