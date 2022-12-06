أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.05 مقابل الدولار، بحلول الساعة 6:21 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 6:23 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 6:24 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.49 بحلول الساعة 6:24 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 6:23 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 6:26 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 6:13صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 6:26 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 6:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيهه المصري اليوم الثلاثاء، وفقا لأسعار البنوك والشركات الصرافة المحلية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي:

سعر الدولار: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر اليورو: 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 30.17 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

سعر الريال السعودي: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 79.94 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع،