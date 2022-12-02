أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الجمعة الموافق الثاني من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.05 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 9:46 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 9:47 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.78 بحلول الساعة 9:45 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 9:49 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 99:46 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:52 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 24.53 جنيها للشراء و 24,6 جنيها للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 25,6 جنيها للشراء و 25.68 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني حوالي 29.87 جنيها للشراء و 29.97 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري نحو 25.97 جنيها للشراء و 26.06 جنيها للبيع.

الين الياباني

بلغ سعر الـ 100 ين ياباني نحو 18.01 جنيها للشراء و 18.06 جنيها للبيع.

اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني نحو 3.46 جنيها للشراء و 3.47 جنيها للبيع.

وعلي صعيد العملات العربية والتي استقرت أيضا في تعاملات اليوم الجمعة إذ تضمنت

سعر الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي إلي 6.52 جنيها للشراء و 6.54 جنيها للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 6.67 جنيها للشراء و 6.7 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي حوالي 79.88 جنيها للشراء و 80.15 جنيها للبيع.