أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.04 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 9:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 9:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68بحلول الساعة 9:52 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.78 بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:51 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.095 بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:57 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 وفقا لآخرتحديث فى البنك الأهلي.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي شراء 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه.

اليورو شراء 25.284 جنيه، والبيع 25.4338 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 29.2604 جنيه، والبيع 29.4428 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 18.024 جنيه، والبيع 18.1007 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 3.3997 جنيه، والبيع 3.42 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 2.4455 جنيه، والبيع 2.4606 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.3107 جنيه، والبيع 2.3263 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 25.6598 جنيه، والبيع 25.7905 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 17.6335 جنيه، والبيع 17.732 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 16.344 جنيه، والبيع 16.4559 جنيه.

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس، 1 ديسمبر 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الدينار الكويتي للشراء 77.0029 جنيه و 79.8114 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 6.5138 جنيه و 6.5324 جنيه للبيع.

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 6.6745 جنيه و 6.6841 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 63.3075 جنيه و 65.1194 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 62.1827 جنيه و 63.7662 جنيه للبيع.