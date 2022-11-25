أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الجمعة، الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.04 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0072 بحلول الساعة 11:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.21أمام الدولار بحلول الساعة 11:39 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 11:39 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.81 بحلول الساعة 11:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 11:42 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017بحلول الساعة 11:43 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد،

بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 11:43 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الجمعة، وتشهد أسعار العملات تغيرات متتالية، بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار 24.4286 جنيه للشراء، و24.5781 جنيه للبيع، وسعر اليورو 25.2836 جنيه للشراء، و25.3719 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 29.2235 جنيه للشراء، و29.3241 جنيه للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4194 جنيه للشراء، و3.4395 جنيه للبيع ، والفرنك السويسري سعر 25.7617 جنيه للشراء، و25.8526 للبيع، وسعر 100 ين اليابانى 17.5279 جنيه للشراء، و17.5859 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي 6.48 جنيه للشراء، و6.5348 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى إلى 79.1974 للشراء و79.8637 جنيه للبيع،

وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيه للشراء، و6.6716 جنيه للبيع.