أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.03 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:26 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 8:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.18 أمام الدولار بحلول الساعة 8:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 8:27 مساء صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 8:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 8:28 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 8:27 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.094 بحلول الساعة 8:30 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار

سجل سعر الدولارمقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو24.45 جنيه للشراء و 24.50 جنيه للبيع .

سعر العملة الأوروبية

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء نحو 25 جنيه للشراء 25.31 جنيه للبيع .

سعر صرف الجنيه الاسترليني

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء نحو 28.81 جنيه للشراء 29.15 جنيه للبيع .

سعر صرف الفرنك السويسري

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 25.47 جنيه للشراء و 25.70 جنيه للبيع .

سعر الكرونا السويدي

وسجل سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 2.27جنيه للشراء و2.30جنيه للبيع

سعرالكرونا النرويجية

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 2.37جنيه للشراء و2.41جنيه للبيع.

سعر الكرونا الدانمركية

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء عند 3.41جنيه للشراء و3.42جنيه للبيع.