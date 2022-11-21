أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الحادي والعشرين من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:45 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 11:46 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.18 أمام الدولار بحلول الساعة 11:46 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 11:48 مساء صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج 0.13 بحلول الساعة 11:49 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 11:49 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 11:50 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.093 بحلول الساعة 11:49 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، وفقا لشركات الصرافة والبنوك المصرفية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.53 جنيه للبيع، و24.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 25.33 جنيه للبيع،و25.45 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 29.17 جنيه للبيع، و29.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 6.52 جنيه للبيع و 6.50 .جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 79.70 جنيه للبيع و 79.43 جنيه للشراء