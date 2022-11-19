أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم السبت الموافق التاسع عشر من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.03 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:17 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 11:20 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.19أمام الدولار بحلول الساعة 11:32 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.50 بحلول الساعة 12:28 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 11:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 11:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 12:26 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.094

بحلول الساعة 11:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:17 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت في بداية التعاملات ، وتشهد أسعار العملات تغيرات متتالية بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار سعر 24.4286 جنيهًا للشراء 24.5042 جنيه للبيع ، وسعر اليورو 25.2465 جنيهًا للشراء، 25.3352 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 28.8588 جنيهًا للشراء،28.9588 جنيهًا للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4271 جنيه للشراء و 3.4395 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 25.9906 جنيهًا للشراء، 26.0821 للبيع ، و سعر 100 ين اليابانى 17.5279 جنيهًا للشراء، 17.5859 جنيهًا للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، ارتفع سعر الريال السعودي ال 6.4984 جنيهًا للشراء، 6.5202 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 79.1974 للشراء و 79.6081 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيهًا للشراء، 6.6716 جنيه للبيع.