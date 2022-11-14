أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الرابع عشر من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.03 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:49 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 9:49 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.18 أمام الدولار بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 9:52 مساء صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.13 بحلول الساعة 9:53 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:43 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096.

بحلول الساعة 9:55 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، وفقا لأسعار البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 24.38 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 25.22 جنيه للشراء، و25.33 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 28.85 جنيه للشراء، و28.96 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 25.87 جنيه للشراء، و25.97 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 79.24 جنيه للشراء، و79.53 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 6.63 جنيه للشراء، و6.66 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 17.56 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.