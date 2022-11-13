أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.04 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:52 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0072 بحلول الساعة 11:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.18 أمام الدولار بحلول الساعة 11:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.49 بحلول الساعة 1:33 مساء صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84 بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 11:11 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 12:35 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 بحلول الساعة 9:52 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه



تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيهه المصري اليوم الأحد، وفقا لأسعار البنوك والشركات الصرافة المحلية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.46 جنيه للبيع، و24.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 24.32 جنيه للبيع، و24.23 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 27.23 جنيه للبيع، و27.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.47 جنيه للبيع، و6.44 جنيه للشراء.