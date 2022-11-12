أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم السبت الموافق الثاني عشر من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.04 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:47 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 9:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.18 أمام الدولار بحلول الساعة 9:08 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.49 بحلول الساعة 11:26 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84 بحلول الساعة 8:47 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 9:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 10:00 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 8:47 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 8:47 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم 24.34 جنيه للشراء و 24.39 جنيه للبيع مقارنة 24.25 جنيه للبيع الأحد الماضي بإرتفاع 14 قرش.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 24.18 جنيه للشراء و 24.83 جنيه للبيع مقارنة 24.12جنيه للبيع الأحد الماضي بارتفاع 61 قرش .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 27.63جنيه للشراء 28.50 جنيه للبيع مقابل و27.50جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة جنيه واحد.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 24.58 جنيه للشراء و 25.24 جنيه للبيع مقارنة 24.36 جنيه للبيع بزيادة 88 قرشا الأحد الماضي.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 2.22 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم 2.32 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 3.25 جنيه للشراء و3.33 جنيه للبيع.