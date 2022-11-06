أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق السادس من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.99 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:53 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0068 بحلول الساعة 10:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.14 أمام الدولار بحلول الساعة 10:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.55 بحلول الساعة 10:07 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 1:11 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 12:47 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.091 بحلول الساعة 9:53 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقًا لآخِر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

23.52 للشراء، 24.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

26.92 جنيه للشراء، 27.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

6.42 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

75.07 جنيه للشراء، و78.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

6.58 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع.