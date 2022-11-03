أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.97 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:16 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0067بحلول الساعة 11:15 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.13 أمام الدولار بحلول الساعة 11:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.63 بحلول الساعة 11:18 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 11:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 11:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016بحلول الساعة 11:18 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.089 بحلول الساعة 11:19 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:20 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

24.05 جنيه للشراء، و24.15 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

23.47 للشراء، 23.76 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

27.12 جنيه للشراء، 27.58 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

6.40 جنيه للشراء، و6.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

8176 جنيه للشراء، و77.94 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.