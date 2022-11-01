أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.99 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:43 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0068 بحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.15 أمام الدولار بحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.55 بحلول الساعة 9:46 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:46 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 9:47 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:45 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.091 بحلول الساعة 9:48 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:47 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تفاوتت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022، في الأسواق المحلية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.18 جنيه للبيع، و24.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 24.03 جنيه للبيع، و23.89 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 27.91 جنيه للبيع، و27.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.43 جنيه للبيع، و6.49 جنيه للشراء.