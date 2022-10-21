أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الجمعة، الموافق الحادي والعشرين من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.98 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:00صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0067 بحلول الساعة 11:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.12 أمام الدولار بحلول الساعة 11:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.59 بحلول الساعة 11:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 11:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 11:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 11:04 بالتوقيت العالمي الموحد،

بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.089 بحلول الساعة 11:05صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:07 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات في مستهلّ اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.14 للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.93 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 61.02 جنيه للشراء، و63.44 جنيه للبيع،