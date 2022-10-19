أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.98 مقابل الدولار، بحلول الساعة 19:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0067 بحلول الساعة 9:11 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.13 أمام الدولار بحلول الساعة 9:11 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.59 بحلول الساعة 9:11 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.090 بحلول الساعة 9:13 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:14 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء التاسع عشر من أكتوبر 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك وشركات الصرافة المصرية:

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.72 جنيه للبيع، و19.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.39 جنيه للبيع و19.27 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.29 جنيه للبيع و22.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.25 جنيه للبيع و5.22 جنيه للشراء.