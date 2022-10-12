أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.97 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:25 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 9:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.11 أمام الدولار بحلول الساعة 9:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.54 بحلول الساعة 9:27 لابالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:31 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.089 بحلول الساعة 9:32 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي المصري، وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار

وأعلن البنك المركزي أن سعر شراء الدولار 19.63 جنيه وسعر البيع 19.70 جنيه، فيما سجل سعر شراء اليورو 19.08 جنيه، وسعر البيع 19.70 جنيه لكل يورو.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل أيضا الجنيه إسترليني سعر الشراء 21.78 جنيه، وسعر البيع 21.87. جنيه، أما سعر الفرنك السويسري فقد سجل للشراء 19.71 جنيه وسجل سعر البيع 19.78 جنيه، أما سعر العملة اليابانية، فقد سجل سعر 100 ين ياباني للشراء 13.48 جنيه، وسعر البيع 13.53 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

وعلى صعيد العملات العربية، فسجل الريال السعودي سعر الشراء عند 5.22 جنيه وسعر البيع عند 5.24 جنيه، والدينار الكويتي سجل سعر للشراء 63.25 جنيه، وسعر البيع 63.52 جنيه لكل دينار.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

وحول الدرهم الإمارتي فسجل سعر الشراء 5.34 جنيه وسجل سعر البيع 5.36 جنيه، فيما سجل سعر اليوان الصيني سعر الشراء 2.73 جنيه وسعر البيع 2.75 جنيه.