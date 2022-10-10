أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق العاشر من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.97 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:25 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 9:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الاسترليني 1.11 أمام الدولار بحلول الساعة 9:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.54 بحلول الساعة 9:27 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:31 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.089 بحلول الساعة 9:32 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديثات البنوك، وجاء على النحو التالي:

بلغت أسعار الدولاراليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي 19.60جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) 19.66جنيه للشراء و19.69جنيه للبيع).

وصلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية) 19.64جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (التجاري الدولي CIB، الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي، المصرف المتحد، قطر الوطني) 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك كريدى أجريكول، نحو 19.62جنيه للشراء و19.69جنيه للبيع.