أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.98 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:18 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.14 أمام الدولار بحلول الساعة 10:23 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.54 بحلول الساعة 10:25 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 10:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 10:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 10:27 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.092 بحلول الساعة 10:28 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديثات البنوك، وجاء على النحو التالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.68 جنيه للبيع، و19.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.22 جنيه للبيع و 19.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.08 جنيه للبيع و21.95 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 5.23 جنيه للبيع، و5.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 63.57 جنيه للبيع، و63.13 للشراء.