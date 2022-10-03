أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثالث من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.98 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 9:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.12 أمام الدولار بحلول الساعة 9:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.55 بحلول الساعة 9:37 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 9:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:40 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.090 بحلول الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:41 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديثات البنوك، وجاء على النحو التالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.60 جنيه للبيع، و19.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.22 جنيه للبيع و19.10 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.89 جنيه للبيع و 21.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.21 جنيه للبيع و5.18 جنيه للشراء.