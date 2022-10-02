أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق الثاني من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.98 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:51 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 10:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.11 أمام الدولار بحلول الساعة 10:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.56 بحلول الساعة 9:15 لابالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.72 بحلول الساعة 10:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 4:39 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.090 بحلول الساعة 9:51 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

أعلن البنك الأهلي المصري أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 متضمنة سعر الدولار واليورو والريال السعودي، واستقر سعر الدولار فى البنك الأهلي عند 19.51 جنيه للشراء.

وارتفع سعر اليورو 20 قرشًا للشراء و21 قرشًا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 51 قرشًا للشراء و48 قرشًا للبيع، وهبط سعر الدولار الكندي 8 قروش للشراء و6 قروش للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي 9 قروش للشراء و8 قروش للبيع، واستقر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.