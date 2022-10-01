أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم السبت 1 أكتوبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.98 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:37 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.11 أمام الدولار بحلول الساعة 9:41 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الاسترالي عند 0.64 بحلول الساعة 9:37 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.72 بحلول الساعة 9:44 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 4:39 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.090 بحلول الساعة 9:37 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية بداية تعاملات اليوم السبت، حسب البنك المركزي المصري.

وبالنسبة للعملات الأجنبية، سجل الدولار مسجلاً 19.45 جنيهًا للشراء 19.53 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو إلى 18.7694 جنيهًا للشراء، 18.8486 جنيهًا للبيع، وسعر الجنيه الاسترليني الى 21.0153 جنيه للشراء، 21.0994 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني سعر 2.7140 جنيه للشراء و 2.7249 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سعر 20.0746 جنيه للشراء، 20.1621 للبيع، تراجع سعر 100 ين اليابانى 13.5302 جنيه للشراء، 13.5868 جنيه للبيع

وعلى مستوى العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي الـ 5.1747 جنيهًا للشراء، 5.1897 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 62.6782 جنيه للشراء، 62.9001 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 5.23 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.