أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الخامس من سبتمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.99 مقابل الدولار، بحلول السابعة 9:05 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 9:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.15 أمام الدولار بحلول الساعة 9:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.47 بحلول الساعة 9:06 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:07 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.76 بحلول الساعة 9:07 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:09 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 10.84 بحلول الساعة 9:08 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه



استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الإثنين 5 سبتمبر 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار، في تعاملات اليوم، الاثنين، في بنكي مصر والأهلي، نحو 19.18 جنيه للشراء، فيما وصل 19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو 18.49 جنيه للشراء و 19.14 للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 21.49 جنيه للشراء 22.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي السعودي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي 60.4جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي، 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع