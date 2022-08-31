أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثون من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.00 مقابل الدولار، بحلول الساعة8:32 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1:16 أمام الدولار بحلول الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.69 بحلول الساعة 8:35 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.76 بحلول الساعة 8:34 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 8:36 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 10.69 بحلول الساعة 8:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 8:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار:

سعر الدولار الأمريكي 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 19.22 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 22.45 جنيه للشراء و22.59 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى 19.74 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.86 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.77 جنيه للشراء و2.790 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، كما يلي:

سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 62.22 جنيه للشراء و62.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.