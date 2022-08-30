أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.00 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:09 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة9:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.17 أمام الدولار بحلول الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.69 بحلول الساعة 9:22 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:11صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 بحلول الساعة 9:33 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:24 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.094 بحلول الساعة 9:24 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي :

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار 19.23 للبيع و19.15 للشراء

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو 19.23 للبيع و19.15 للشراء

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.53 للبيع و22.43 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي 5.12 للبيع و5.10 للشراء