أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين، الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.00 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:49 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.17 أمام الدولار بحلول الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.46 بحلول الساعة 9:55 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 بحلول الساعة 9:55 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:55 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 10.66 بحلول الساعة 9:57 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:57 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي :

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار، في تعاملات اليوم، الاثنين، في بنكي مصر والأهلي، نحو 19.14 جنيه للشراء، فيما وصل 19.20 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 19.16 جنيه للشراء، فيما وصل 19.22 للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو 18.97 جنيه للشراء و19.14 للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 22.29 جنيه للشراء 22.56 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي 59.96جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل الدرهم الإماراتي، 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم

وسجل الدينار البحريني، 49.45 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع