أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرون من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.00 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:42 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 9:42 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.18 أمام الدولار بحلول الساعة 9:41 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.70 بحلول الساعة 9:41 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:43 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 الساعة 9:43 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:44 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.094 بحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

نقدم لكم سعر العملات في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك أبو ظبي الإسلامي، والمصرف المتحد.



سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي، حيث بلغ نحو 19.11 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.09جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، والأهلي المصري نحو 19.07جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.05 جنيه للشراء، و 19.27جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.08جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.