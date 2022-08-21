أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 21 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرون من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.00 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:36 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.18 أمام الدولار بحلول الساعة 8:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.69 بحلول الساعة 8:36 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.017 بحلول الساعة 8:52 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 5:38 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 10.59 بحلول الساعة 8:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد الحادي والعشرون من أغسطس 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سعر الدولار اليوم الأحد: 19.10 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد: 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد: 62.19 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد: 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.