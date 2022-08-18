أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار



استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:28 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 9:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.20 أمام الدولار بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.44 بحلول الساعة 9:29 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84 بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 الساعة 9:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:30 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 9:32 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:32 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

أعلن البنك الأهلي المصري اليوم تقرير أسعار العملات الأجنبية ومن بينها سعر الدولار الخميس 18 أغسطس 2022.

واستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم عند 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

وانخفض سعرالجنيه الاسترليني 16 قرشًا للشراء و15 قرشًا للبيع، والدولار الكندي 7 قروش للشراء و9 قروش للبيع.

وهبط سعر الكرون النرويجي والكرونا السويدية قرشًا للشراء وآخر للبيع لكل منهما، والفرنك السويسري 4 قروش للشراء و3 قروش للبيع.

وانخفض سعر الين الياباني 5 قروش للشراء 9 قروش للبيع، الدولار الاسترالي 13 قرشًا للشراء و15 قرشًا للبيع.