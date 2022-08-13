أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم السبت 13 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.03 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:21 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 8:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.71 بحلول الساعة 8:31 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84 بحلول الساعة 8:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 8:32 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 8:00 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 بحلول الساعة 8:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 13 أغسطس 2022 في البنك المركزي وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي :

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.