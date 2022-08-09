أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:26 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 9:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الاسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 9:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الاسترالي عند 1.43 بحلول الساعة 7:51 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 9:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:35 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.099 بحلول الساعة 9:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:41 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 9 أغسطس 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي :

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 19.0989 جنيه للشراء، مقابل 19.1783 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 19.4751 جنيه للشراء، مقابل 19.5638 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 23.1383 جنيه للشراء، مقابل 23.2403 جنيه للبيع.

إما فرنك السويسرى فقد سجل نحو : 19.9529 جنيه للشراء، مقابل 20.0421 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 14.1547 جنيه للشراء، مقابل 14.2167 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.8256 جنيه للشراء، مقابل 2.8379 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 5.0802 جنيه للشراء، مقابل 5.1027 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 62.2641 جنيه للشراء، 62.5435 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 5.1991 جنيه للشراء ، مقابل 5.2219 جنيه للبيع.