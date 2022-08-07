أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق السابع من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:51 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 10:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 10:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.45 بحلول الساعة 11:53 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج 7.85 بحلول الساعة 9:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 بحلول الساعة 10:16 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 6:19 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 بحلول الساعة 9:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في سوق الصرف المصرية، اليوم الأحد ، لدى البنك المركزي، والبنوك التجارية وشركات الصرافة. وفيما يلي بيان بالأسعار:

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.0387 جنيه للشراء، و19.1484 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو “ العملة الأوروبية الموحدة” اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.4005 جنيه للشراء، و19.5160 جنيه للبيع.

وبلغ سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي 23.18 جنيه للشراء، و23.35 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات العربية فقد استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.18 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليصل إلى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.