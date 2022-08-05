أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 5 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الجمعة الموافق الخامس من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:02 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 9:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.43 بحلول الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 1.44 بحلول الساعة 9:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:06 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.099 بحلول الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

استقرت أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 19.08جنيه للشراء و 19.14جنيه للبيع .

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 19.37جنيه للشراء و 19.58جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 23.02جنيه للشراء و 23.34جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 19.82جنيه للشراء و 20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.86جنيه للشراء و1.89جنيه للبيع.