أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 4 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الرابع من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:29 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 9:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.43 بحلول الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:35 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 بحلول الساعة 9:32 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:32 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، وجاءت كالآتي:

سعر الدولار اليوم

سعر الشراء 19.05جنيه مصري: سعر البيع 19.11 جنيه مصري

سعر اليورو اليوم

سعر الشراء 19.3377 جنيه مصري: سعر البيع 19.5094 جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترلينى

سعر الشراء 23.1191 جنيه مصري: سعر البيع 23.3276 جنيه مصري

سعر الدولار الكندي

سعر الشراء 14.7778 جنيه مصري: سعر البيع 14.8774 جنيه مصري

سعر الكرون الدانماركي اليوم

سعر الشراء 2.5977 جنيه مصري: سعر البيع 2.621 جنيه مصري

سعر الكورن النرويجي اليوم

سعر الشراء 1.945 جنيه مصري: سعر البيع 1.9741 جنيه مصري

سعر الكرونا السويدي اليوم

سعر الشراء 1.8551 جنيه مصري: سعر البيع 1.8763 جنيه مصري

سعر الفرنك السويسري اليوم

سعر الشراء 19.8376 جنيه مصري : سعر البيع 20.0251 جنيه مصري

سعر الين الياباني اليوم

سعر الشراء 14.2281 جنيه مصري: سعر البيع 14.4455 جنيه مصري

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سعر الشراء 13.1197 جنيه مصري: سعر البيع 13.2738 جنيه مصري