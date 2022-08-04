أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 4 أغسطس 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الرابع من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.
أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار
استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:29 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 9:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.
كما لامس الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.43 بحلول الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.
وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:35 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 بحلول الساعة 9:32 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:32 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه
تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، وجاءت كالآتي:
سعر الدولار اليوم
سعر الشراء 19.05جنيه مصري: سعر البيع 19.11 جنيه مصري
سعر اليورو اليوم
سعر الشراء 19.3377 جنيه مصري: سعر البيع 19.5094 جنيه مصري
سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الشراء 23.1191 جنيه مصري: سعر البيع 23.3276 جنيه مصري
سعر الدولار الكندي
سعر الشراء 14.7778 جنيه مصري: سعر البيع 14.8774 جنيه مصري
سعر الكرون الدانماركي اليوم
سعر الشراء 2.5977 جنيه مصري: سعر البيع 2.621 جنيه مصري
سعر الكورن النرويجي اليوم
سعر الشراء 1.945 جنيه مصري: سعر البيع 1.9741 جنيه مصري
سعر الكرونا السويدي اليوم
سعر الشراء 1.8551 جنيه مصري: سعر البيع 1.8763 جنيه مصري
سعر الفرنك السويسري اليوم
سعر الشراء 19.8376 جنيه مصري : سعر البيع 20.0251 جنيه مصري
سعر الين الياباني اليوم
سعر الشراء 14.2281 جنيه مصري: سعر البيع 14.4455 جنيه مصري
سعر الدولار الأسترالي اليوم
سعر الشراء 13.1197 جنيه مصري: سعر البيع 13.2738 جنيه مصري