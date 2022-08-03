أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث من أغسطس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:17 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 9:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 9:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.44 بحلول الساعة 9:19 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:22 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 9:20 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:19 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 بحلول الساعة 9:23 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:23 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق الثالث من أغسطس 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.05 جنيه للبيع، و18.99 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو 19.60 جنيه للبيع و19.33 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 23.39 جنيه للبيع و23.13 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي 5.07 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.