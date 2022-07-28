أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 28 يوليو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرون من يوليو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:36 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 9:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 9:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.43 بحلول الساعة 9:37 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 الساعة 9:39 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:37 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.09 بحلول الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وجاءت كالآتي:

سعر اليورو مقابل الجنيه

سعر اليورو 19.27 جنيه للبيع و 19.10 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.90 جنيه للبيع و22.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 61.68 جنيه للبيع و59.16 للشراء.