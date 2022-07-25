أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 25 يوليو 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الخامس والعشرين من يوليو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1:03 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:53 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 8:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.20 أمام الدولار بحلول الساعة 8:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.44 بحلول الساعة 8:56 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:54 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 8:56 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 8:55 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 بحلول الساعة 8:57 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:57 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار:



أسعار العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي شراء 18.89 جنيه، والبيع 18.95 جنيه.

اليورو شراء 19.1375 جنيه، والبيع 19.4332 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 22.5112 جنيه، والبيع 22.8594 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.6128 جنيه، والبيع 14.777 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.5705 جنيه، والبيع 2.6106 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 1.8823 جنيه، والبيع 1.9181 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.837 جنيه، والبيع 1.8622 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.4622 جنيه، والبيع 19.7375 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 13.6934 جنيه، والبيع 13.977 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 13.0228 جنيه، والبيع 13.2214 جنيه.

أسعار العملات العربية

سجل الدينار الكويتي للشراء 59.0829 جنيه و 61.6621 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 5.0261 جنيه و 5.0438 جنيه للبيع.

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.1397 جنيه و 5.1594 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 48.8114 جنيه و 50.2773 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 47.9442 جنيه و 49.2208 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.8436 جنيه و 5.1636 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 26.2726 جنيه و 26.7316 جنيه للبيع.