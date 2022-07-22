أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.01مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:27 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 9:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 9:28 أمام الدولار بحلول الساعة 8:58 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 9:28 بحلول الساعة 8:59 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1:29الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017بحلول الساعة 9:40 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 بحلول الساعة 9:43 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15بحلول الساعة 9:43 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 22 يوليو 2022، وجاءت كالآتي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.95 جنيه للبيع، و18.89 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 19.47 جنيه للبيع و19.81 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 22.74 جنيه للبيع و22.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 61.66 جنيه للبيع و59.10 للشراء.