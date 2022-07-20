أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق العشرون من يوليو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقرت أسعار العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.03 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:06 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0072 بحلول الساعة 7:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.20 أمام الدولار بحلول الساعة 7:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.69 بحلول الساعة 7:06 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 7:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

كما سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 7:08 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.018 بحلول الساعة 7:08بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 بحلول الساعة 7:09صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 7.08 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 وفيما يلي بيان بالأسعار:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.94 جنيه للبيع، و18.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 19.44 جنيه للبيع و19.10 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 22.80 جنيه للبيع و22.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 61.58 جنيه للبيع و59.07 للشراء.