أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من يوليو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.01 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:28 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 8:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.20 أمام الدولار بحلول الساعة 8:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.45 بحلول الساعة 8:29 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 بحلول الساعة 8:30 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.018 بحلول الساعة 8:30 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 بحلول الساعة 8:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 وفيما يلي بيان بالأسعار:

أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 19.00 جنيه للبيع و19.74 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 22.46 جنيه للبيع و22.14 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية:

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر عند 5.01 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 5.12 جنيه للشراء 5.14 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر لنحو 48.65 جنيه للشراء 50.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 26.14 جنيه للشراء و26.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر عند 47.79 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ببنك مصر 4.82 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع.