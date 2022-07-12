أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.00 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.18 أمام الدولار بحلول الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.49 بحلول الساعة 9:20 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77بحلول الساعة 9:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:23 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.094 بحلول الساعة 9:23 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:24 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، وجاءت كالآتي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.90 جنيه للبيع، و 18.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم اليوم

سعر اليورو 19.26 جنيه للبيع و 19.18 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 22.65 جنيه للبيع و 22.55 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى اليوم

سعر الفرنك السويسرى 19.44 جنيه للبيع و 19.36 للشراء.