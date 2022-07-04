أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 4 يوليو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الرابع من يوليو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.04 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:50 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 7:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 7:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.46 بحلول الساعة 7:51 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 7:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 7:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.018 بحلول الساعة 7:55 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 بحلول الساعة 7:56 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 7:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، نستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالآتي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري عند مبلغ 18.76 جنيه للشراء، وقيمة 18.82 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، عند مبلغ 19.44 جنيه للشراء، وقيمة 19.73 جنيه للبيع، وذلك طبقا لآخر تحديثات في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل السعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري عند مبلغ 22.46 جنيه للشراء، و22.92 جنيه للبيع، وذلك طبقا لآخر التحديثات في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودى في اليوم

سجل سعر الصرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند السعر مبلغ 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات في البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر الصرف للدينار الكويتى اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، مبلغ 58.80 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع، وستكون تلك الأسعار وفقاً لآخر التحديثات للبنك الأهلي المصري.