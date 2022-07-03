أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 3 يوليو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق الثالث من يوليو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.04 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:26 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 9:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.47 بحلول الساعة 9:22 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار فى هونج كونج 7.85 بحلول الساعة 9:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 9:41 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.018 بحلول الساعة 9:58 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 بحلول الساعة 9:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3 يوليو 2022 وفيما يلي بيان بالأسعار:

سجل سعر الدولار الأمريكي 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي 19.77 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني 22.90 جنيه للشراء و23.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسرى 19.56 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الـ100 ين يابانى 13.74 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليوان الصينى 2.79 جنيه للشراء و2.81 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 60.97 جنيه للشراء و61.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 5.09 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.