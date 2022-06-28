أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:40 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 8:41 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 8:43 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الاسترالي عند 1.44 بحلول الساعة 8:44 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 7:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 8:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.019 بحلول الساعة 8:44 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.100 بحلول الساعة 8:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 28 يونيو 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 18.7100 جنيه للشراء، مقابل 18.7883 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 19.7652 جنيه للشراء، مقابل 19.8555 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو : 22.9347 جنيه للشراء، مقابل 23.0383 جنيه للبيع، أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 19.4936 جنيه للشراء، مقابل 19.5834 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 13.8122 جنيه للشراء، مقابل 13.8731 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.7959 جنيه للشراء، مقابل 2.8084 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 4.9845 جنيه للشراء، مقابل 5.0060 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 60.9685 جنيه للشراء، 61.2976 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 5.0932 جنيه للشراء ، مقابل 5.1157 جنيه للبيع.