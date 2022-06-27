أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 27 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:48 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 7:48 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 7:49 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.44 بحلول الساعة 7:50 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 7:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 7:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.019 بحلول الساعة 7:52بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.099 بحلول الساعة 7:53صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 7:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.78 جنيه للبيع، و18.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 19.83 جنيه للبيع و19.74 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 23.04 جنيه للبيع و22.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى 61.34 جنيه للبيع 61.07 جنيه للشراء.