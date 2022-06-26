أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 26 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:26 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 8:25 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 8:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.44 بحلول الساعة 8:59 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 8:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.018 بحلول الساعة 9:02 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.099 بحلول الساعة 8:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:26 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأحد 26 يونيو 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار:

الدولار الأمريكي 18.69 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي 19.62 جنيه للشراء و19.75 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني 22.84 جنيه للشراء و22.99 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري 19.36 جنيه للشراء و19.49 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني 13.78 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

اليوان الصينى 2.78 جنيه للشراء و2.80 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد كما يلي:

سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 60.91 جنيه للشراء و61.30 جنيه للبيع.